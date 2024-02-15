Банкротства футбольного клуба "Верес" не будет: кредиторы станут его акционерами

фото: нк Верес

Хозсуд Ривненской области принял решение по делу о банкротстве ПАО "Ривненский народный клуб "Верес", утвердив процедуру санации.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"План санации предусматривает удовлетворение требований кредиторов путем отмены задолженностей и перечисления в пользу части кредиторов акций клуба с дополнительной эмиссии на фондовом рынке.

Мероприятия, предусмотренные планом санации, будут способствовать укреплению и оздоровлению клуба", - говорится в заявлении.

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Суд утвердил план санации и назначил управляющим санацией арбитражного управляющего Виктора Микитьона.

Его обязали за 15 дней до окончания срока проведения процедуры санации, определенного планом, а также при наличии оснований для прекращения процедуры санации подать собранию кредиторов письменный отчет и уведомить кредиторов о времени и месте проведения собрания кредиторов.

Также он должен ежеквартально отчитываться перед комитетом кредиторов и судом о выполнении плана санации.

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"8 февраля комитет кредиторов во главе с "Базиспромбудом" согласовал план санации, который предусматривает прощение долга в обмен на вхождение в акционерный капитал клуба.

С этой целью "Верес" должен будет увеличить уставный капитал путем дополнительной эмиссии акций, в которые будут переведены денежные обязательства "Вереса", пишет liga.net.

Напомним:

Сообщалось, что Хозсуд Ровенской области 20 ноября 2023 года открыл производство о банкротстве ПАО "Ровенский народный клуб "Верес" по обращению ООО "Строительная фирма Базиспромстрой".

ООО "Строительная фирма Базиспромбуд" - генеральный подрядчик строительства тренировочной базы "Вереса": компанию выбрали для строительства двух полноразмерных полей: с искусственным и натуральным покрытием в Ровно на участке между улицей Защитников Мариуполя и Холмом Славы.

Как отмечает liga.net, "Верес" задолжал подрядчику 52,27 млн грн и 2,44 млн грн неустойки.

Кроме "Базиспромбуда", "Верес" имеет 2 млн долгов перед ООО "Верес Секьюрити" и 27,5 млн грн перед неуказанным физическим лицом.

Сейчас уставный капитал РНК "Верес" - 56 млн грн, основной акционер - президент клуба Иван Надеин с долей 32,2% акций.