Минэкономики и ЕИБ расширяют доступ к финансированию для украинского бизнеса
Министерство экономики провело встречу с делегацией Европейского инвестиционного банка и обсудило дальнейшее участие Европейского инвестиционного банка в восстановлении Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
"ЕИБ – один из крупнейших финансовых институтов ЕС, поддерживающий устойчивость экономики Украины и предоставляющий прямое финансирование, гарантии для украинских банков и техническую помощь. Это имеет большое значение, учитывая имплементацию Плана Украины в рамках Ukraine Facility и дальнейший процесс восстановления Украины", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Стороны обсудили финансирование частного сектора и инвестиционных проектов государственных компаний и методологическую поддержку управления публичными инвестициями.
Свириденко подчеркнула, что украинскому бизнесу нужен импульс к развитию, Украине нужно стимулировать аграрное производство, металлургию, деревообработку – то, что будет стимулировать экономику.
Представители ЕИБ отметили, что будут привлекать не только собственные ресурсы, но и своих партнеров для обеспечения доступного финансирования для украинского бизнеса.
"Наряду с удовлетворением неотложных потребностей важно построить программную и институциональную способность и привлечь финансирование, чтобы обеспечить быстрое развертывание успешных программ для увеличения заинтересованности международных инвесторов в украинском бизнесе. Раннее взаимодействие с донорами по обеспечению финансовых обязательств на 2025 год должно быть частью стратегии финансового планирования", – подчеркнула Свириденко.
Напомним:
Одной из основных задач на 2024 год для Многосторонней координационной платформы доноров является поддержка финансовой стабильности Украины путем прямой бюджетной помощи.