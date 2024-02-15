Государство задолжало банкам 7 миллиардов компенсации по программе кредитов "5-7-9%"

Государство из-за нехватки бюджетных средств около 5 месяцев не выплачивает банкам компенсации процентов по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". На начало 2024 года долг достиг 7 миллиардов гривень.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

О прекращении выплат изданию рассказали четверо банкиров и один чиновник на условиях анонимности.

Сумма долга составляет 7 млрд грн на начало года, сообщили в Департаменте финансовой стабильности НБУ.

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В январе Минфин из-за задержки международной помощи проводил только приоритетные расходы, поэтому долг перед банками продолжает накапливаться.

На 181-й день просрочки (шесть месяцев) банки могли требовать покрытия этих процентов от предпринимателей - участников программы "5-7-9". Поэтому правительство изменило правила и увеличило этот срок до девяти месяцев.

Также в Кабмине рассматривают изменение дизайна программы "5-7-9", в частности, чтобы сфокусировать ее на отдельных направлениях.

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Напоминаем:

Правительство в январе сократило часть расходов бюджета из-за отсутствия финансовой помощи от международных партнеров.