Российскому олигарху Дерипаске сообщили о подозрении

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Служба безопасности сообщила о подозрении российскому олигарху Олегу Дерипаске и топ-менеджерам его компании в Украине.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ОГП.

СБУ собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии России.

Дерипаска получил заочное сообщение о подозрении, а двух его топ-менеджеров задержали в разных регионах Украины.

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Правоохранители указывают, что речь идет, в частности, о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.

"По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из РФ присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу. С того времени и до начала полномасштабного вторжения рф руководство добывающей компании поставляло в россию оптовые партии горных пород для выплавки стали", - отметили в СБУ.

Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям ВПК страны-агрессора для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер". Также импортируемую продукцию использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

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На основании собранных доказательств Дерипаске заочно сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины. Директору украинской компании - по двум статьям УКУ, его сообщнику - куратору - также по двум статьям.

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, которая способствовала незаконному отчуждению предприятия.

Напоминаем:

Апелляционное дело по иску Минюста к ВАКС по взысканию украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски затягивают: суд перенес очередное заседание, якобы под предлогом кибератаки, но этой кибератаки не было.