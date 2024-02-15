"Яндекс" замещает Google на рынке онлайн поиска и рекламы в России

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Российский Яндекс постепенно забирает долю рынка онлайн поиска у Google, на фоне уменьшения активности компании в России.

Об этом сообщает Reuters.

Процесс замещения "Яндексом" рынка онлайн поиска ускорился после того, как Google прекратил продавать онлайн-рекламу в России в марте 2022 года.

По оценкам, доля "Яндекса" на рынке поиска в четвертом квартале составляла в среднем 63,8%.

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Ранее российская часть "Яндекс" отделилась от материнской компании, зарегистрированной в Нидерландах.

Стороны договорились о продаже российской части бизнеса за 5,2 млрд долл, что является значительно заниженной ценой.

Это связано с политикой России по выходу западных фирм с рынка РФ. В случае такого решения, компании должны предоставить значительную скидку для продажи компании, что получается, некоторые предприятия остаются без ничего.

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Напомним:

После покупки российского бизнеса "Яндекс" консорциумом частных инвесторов и менеджеров компании, российская часть бизнеса, которая генерировала 95% доходов "Яндекса" оказалась под значительно большим контролем Кремля.

Ранее нидерландская компания Yandex N.V. продала российский "Яндекс" за 475 миллиардов рублей (5,2 млрд долларов) консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

В октябре 2023 года зафиксировано 12 новых выходов иностранных компаний с российского рынка, в частности речь идет о технологическом гиганте Google.