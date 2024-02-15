Стоимость послевоенного восстановления Украины за год выросла до почти полтриллиона долларов

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Стоимость послевоенного восстановления в Украине по состоянию на конец 2023 года выросла на 75 млрд долл и составляет 486 млрд долл.

Об этом говорится в результатах обновленной "Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3).

Совместная оценка правительства Украины, группы Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН охватывает период с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Кроме того, только на 2024 год Украина требует около 15 млрд долл. наиболее неотложных мер по восстановлению и реконструкции. Сейчас только треть от необходимой на этот год суммы (около 5,5 млрд долл) уже обеспечены международными партнерами и госбюджетом Украины. Остальные 9,5 млрд долл остаются не подкрепленными финансированием.

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В целом больше всего пострадавшими считается жилой сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство. В географическом измерении больше всего разрушений сосредоточено в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.

Добавляется, что по оценке RDNA3 прямой ущерб от большой войны составляет почти 152 млрд долл.

Напомним:

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В течение следующего десятилетия Украине понадобится около 9 миллиардов долларов на восстановление культурных объектов и туристической отрасли.

Экономическая правда