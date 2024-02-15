Крупнейший производитель грузовиков в мире Daimler Truck окончательно уходит из России

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал 15% своих акций в российском производителе грузовиков "Камаз".

Об этом заявил гендиректор компании "Камаз" Сергей Когогин в интервью российскому изданию Ведомости.

Отмечается, что Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG) и стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 г. полностью вышли из российских активов.

По словам Когогина, немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года. Кто стал покупателем и сумму сделки Когогин не раскрывает. Сделка прошла, все одобрения получены, сказал источник, близкий к компании

Реклама:

Отмечается, что ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 г. завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания "Арт-финанс".

Daimler Truck выпускало кабины для грузовиков "Камаз" последнего поколения К5 - донором для них выступил агрегат от Mercedes Actros образца 2012 года, - а также кабины для грузовиков Mercedes, которые выпускались в Набережных Челнах.

Добавляется, что немецкий концерн стал акционером "Камаза" в 2008 г. - тогда он приобрел 10% производителя грузовиков у инвесткомпании "Тройка диалог" Рубена Варданяна за 250 млн долл.

Реклама:

Саму "Тройку" продали Сбербанку в 2012 г. В 2010 г. Daimler и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) купили еще 5% "Камаза": 1% достался немецкому автоконцерну, 4% - ЕБРР. Позже Daimler выкупил у банка принадлежащие тому акции.

Напомним:

Ранее сообщалось, что немецкий Daimler Truck - крупнейший в мире производитель грузовиков - заявил о прекращении любого сотрудничества с крупнейшим производителем тяжелых грузовиков в России, Камазом.