Российские обстрелы повредили энергообъекты во Львове, есть обесточивание

В результате очередного массированного обстрела российских войск ночью 15 февраля несколько объектов облэнерго во Львове получили существенные повреждения, также обесточен объект инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В целом утренний обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов Украины.

"Однако в результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в частности трансформаторная подстанция. Обесточен объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Также за прошедшие сутки в результате обстрелов произошло возгорание на предприятии угледобывающего комплекса в Донецкой области.

Отключались воздушные линии электропередачи, из-за чего обесточились бытовые потребители и шахта, в которой находилось 50 работников. В течение двух часов возгорание было ликвидировано, а все потребители запитаны.

Дефицита в энергосистеме не фиксируется, а генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. с

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Напоминаем:

14 февраля к энергосети подключили отремонтированный энергоблок теплоэлектростанции, который был поврежден при обстрелах.