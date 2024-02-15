"Укрпочта" запустила первый автоматизированный сортировочный терминал

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" начал открывать автоматические сортировочные терминалы.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Он рассказал, что первый из них появился в декабре 2023 года на правом берегу Киева.

"Мы переходим на полностью автоматизированную сортировку, открывая терминал Киев Правый, способный обрабатывать 400 000 посылок в сутки. Пять посылок в секунду", - сказал он.

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Ранее посылки на "Укрпочте" сортировали вручную работниками почтенного возраста.

Смелянский анонсировал, что "Укрпочта" планирует вскоре открыть терминалы Киев Левый, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий и Одесса. А до конца года должно появиться еще 14-16 терминалов в крупнейших городах на свободной части Украины.

"До [полномасштабной] войны мы планировали построить семь автоматизированных терминалов за кредитные средства. Теперь запускаем более 20 таких терминалов за собственные", - рассказал Смелянский.

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Глава оператора подчеркнул, что целью компании является доставка на следующий день в любой город Украины.

"Еще не завтра, однако ускорение сроков будет заметным уже совсем скоро", - анонсировал он.

Напоминаем:

"Укрпочта" в 2023 году нарастила количество отправлений на 40%, привезла 63,6 млн единиц гуманитарной помощи, а также в сотрудничестве с "Укрзализныцей" перевезла 15 млн посылок.