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У 2023 році "Укрпошта" збільшила кількість відправлень на 40%

П'ятниця, 2 лютого 2024, 11:25 - Економічна правда
 
getty images

"Укрпошта" у 2023 році наростила кількість відправлень на 40%, привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги, а також у співпраці з "Укрзалізницею" перевезла 15 млн посилок.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

На сьогодні "Укрпошта" налічує 27 тис точок по всій Україні та близько 40 тис працівників. 

"Компанія показує стійкі результати. У 2023 році Укрпошта наростила кількість відправлень на 40%. Привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги. У співпраці з Укрзалізницею перевезла 15 млн  посилок", – зазначив Кубраков. 

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За його словами, завдяки налагоджуванню авіасполучення з США понад 1 млн українських товарів успішно реалізується на американських маркетплейсах.

У 2024 році компанія планує повністю перейти на автоматизований процес сортування посилок і 100% відправлень обробляти за допомогою роботизованих сортувальних ліній. 

Нагадаємо:

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"Укрпошта" створює власну мережу вантажних відділень, у 2024 році заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах.

"Укрпошта" закінчила 2023 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг на 11,9 млрд грн - це на 19% більше, ніж у 2022 році (10 млрд).

Укрпошта компанії
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