Google перейменував чат-бота Bard на Gemini і запустив платну підписку

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Корпорація Google оголосила, що перейменували свій чат-бот Bard на честь нового ШІ, що лежить в його основі, під назвою Gemini, а також запустила платну підписку.

Про це пише Reuters.

Клієнти зі США можуть підписатися на Gemini Advanced за 19,99 доларів на місяць, щоб отримати доступ до більш потужної моделі ШІ Ultra 1.0.

Зазначається, що підписники отримають два терабайти хмарного сховища, які зазвичай коштують 9,99 дол на місяць, і незабаром отримають доступ до Gemini в Gmail і пакеті підвищення продуктивності Google.

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Цей пакет, відомий як план Google One AI Premium, є однією з найкращих відповідей компанії Microsoft і її партнеру OpenAI, пише Reuters.

"Google, сподіваючись на ще один продукт з мільярдами користувачів, використовуватиме свою велику базу користувачів Android.

Компанія заявила, що користувачі Android можуть обрати Gemini як цифрового помічника за замовчуванням на своїх смартфонах", - додає агентство.

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Нагадаємо:

Компанія Google оголосила про нові розробки для штучного інтелекту Bard. Зокрема більш просунута версія моделі ШІ Gemini Pro тепер доступна для всіх підтримуваних мов і територій, зокрема в Україні та українською.

Економічна правда