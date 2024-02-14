Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных активов РФ

Украина в этом году рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью Forbes.

По ее словам, всего в течение четырех лет Украина может получить 15-18 млрд долл, в том числе около 4 млрд долл в этом году.

Для этого нужно пройти несколько этапов. Нулевой - определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано.

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Первый - Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении.

Второй - внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

"У нас были переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Есть сдержанный оптимизм относительно того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если решение будет принято, то Украина получает проценты с активов, которые были погашены в 2024-м", - отметила заместитель главы Минюста.

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Также обсуждается передача уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Эти средства находятся в Бельгии, в 2022-м на них был наложен 25%-й налог (около €1,7 млрд). Правительство Бельгии использует эти средства для выплат украинским беженцам, оказания гуманитарной помощи и т.д.

Средства за 2023 год еще не обложены налогом. Сейчас идут переговоры о наложении 100%-го налога на эти средства и передачу их в Украину. Речь идет о 4,4 млрд евро, для передачи которых достаточно решения только правительства Бельгии.

"Наша принципиальная позиция - чтобы это было дополнительное финансирование, а не часть уже согласованной с ЕС помощи. Скорее всего международные партнеры не согласуют использование этих средств на оборонный сектор. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета, социальные выплаты, проекты по восстановлению и т.д.", - резюмировала Мудрая.

Напоминаем:

12 февраля Совет ЕС принял решение, которое позволит в будущем использовать доход от замороженных активов Центрального банка России (ЦБР) для помощи Украине.