TikTok усилит борьбу с дезинформацией и манипуляциями перед выборами в ЕС

Социальная сеть TikTok, которая принадлежит компании ByteDance, заявила об усилении борьбы с фейковыми новостями накануне выборов в Европейский парламент в июне этого года.

Об этом сообщает Reuters.

Для борьбы с дезинформацией Tiktok запустит так называемые "избирательные центры" на местных языках, которые являются продолжением работы соцсети еще в 2021 году, и которая ускорилась в прошлом году, когда Греция, Нидерланды, Польша, Словакия и Испания пошли на выборы.

"В следующем месяце мы запустим локализованное приложение "Избирательный центр" для каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы люди могли легко отделить факты от вымыслов", - отметил руководитель отдела доверия и безопасности TikTok в регионе EMEA Кевин Морган.

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По данным компании, около 30% депутатов Европейского парламента пользуются TikTok.

"Работая с местными избирательными комиссиями и организациями гражданского общества, эти избирательные центры станут местом, где наша община сможет найти достоверную и авторитетную информацию", - сказал он.

По словам Моргана, TikTok, который сейчас сотрудничает с девятью организациями по проверке фактов в Европе, планирует расширить свою сеть фактчекинга и запустить девять дополнительных кампаний по медиаграмотности в этом году.

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Напомним:

Компании ByteDance, которая владеет TikTok, грозят крупные штрафы, поскольку Европейский Союз готовит проверку в соответствии с новыми правилами модерации контента из-за опасений относительно рисков для несовершеннолетних.