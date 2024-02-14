Bitcoin пересек рубеж в 51 тысячу долларов впервые с декабря 2021 года
Среда, 14 февраля 2024, 12:10 -
Курс Bitcoin в среду пересек границу в 51 тысячу долларов. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в декабре 2021 года.
Такие данные приводит платформа CoinDesk.
Капитализация криптовалюты также достигла рекордного уровня с декабря 2021 года - 1 триллион долларов.
За последние 24 часа объем торгов криптовалюты составил почти 40 миллиардов долларов.
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Напомним:
Впервые за более чем два года стоимость Bitcoin достигла уровня 50 тыс долларов на фоне ожиданий снижения процентных ставок в конце этого года и спроса на ETF.
Экономическая правда
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