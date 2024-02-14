Все разделы
Укр / Рус

Bitcoin пересек рубеж в 51 тысячу долларов впервые с декабря 2021 года

Среда, 14 февраля 2024, 12:10 - Экономическая правда

Курс Bitcoin в среду пересек границу в 51 тысячу долларов. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в декабре 2021 года.

Такие данные приводит платформа CoinDesk.

Капитализация криптовалюты также достигла рекордного уровня с декабря 2021 года - 1 триллион долларов. 

За последние 24 часа объем торгов криптовалюты составил почти 40 миллиардов долларов.

Реклама:

Напомним: 

Впервые за более чем два года стоимость Bitcoin достигла уровня 50 тыс долларов на фоне ожиданий снижения процентных ставок в конце этого года и спроса на ETF.

Экономическая правда

Реклама:
bitcoin
Реклама:
Материалы по теме
Цена Bitcoin упала после рекордного пика 13 февраля 2024, 20:07
Bitcoin подскочил до 50 тысяч долларов впервые с 2021 года 12 февраля 2024, 20:42
Bitcoin резко подскочил к 21-месячному максимуму 9 января 2024, 10:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте