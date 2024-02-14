Bitcoin пересек рубеж в 51 тысячу долларов впервые с декабря 2021 года

Курс Bitcoin в среду пересек границу в 51 тысячу долларов. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в декабре 2021 года.

Такие данные приводит платформа CoinDesk.

Капитализация криптовалюты также достигла рекордного уровня с декабря 2021 года - 1 триллион долларов.

За последние 24 часа объем торгов криптовалюты составил почти 40 миллиардов долларов.

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Напомним:

Впервые за более чем два года стоимость Bitcoin достигла уровня 50 тыс долларов на фоне ожиданий снижения процентных ставок в конце этого года и спроса на ETF.

Экономическая правда

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