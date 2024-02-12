Bitcoin підскочив до 50 тисяч доларів уперше з 2021 року

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Уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня 50 тис доларів на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF.

Про це пише Reuters.

Цього року Bitcoin зріс на 16,3%, а в понеділок його вартість досягла найвищого рівня з 27 грудня 2021 року.

За даними Coindesk, Bitcoin перетнув позначку в 50 тис дол о 17:31 за Києвом. Наразі, за даними Coindesk, біткоїн торгується на рівні 49,9 тис дол.

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"50 000 доларів - важлива віха для біткоїна після того, як запуск спотових ETF минулого місяця не тільки не зміг викликати рух вище цього ключового психологічного рівня, але й призвів до 20% розпродажу", - сказав співзасновник платформи криптовалютного кредитування Nexo Антоні Тренчев.

Акції криптовалютних бірж також зросли в понеділок: криптовалютна біржа Coinbase зросла на 4,9%, а криптовалютні майнери Riot Platforms і Marathon Digital зросли на 10,8% і 11,9% відповідно.

З початку минулого року біткоїн утричі виріс в ціні, відновившись після падіння на 64% у 2022 році, пише Bloomberg.

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Нагадаємо:

У січні Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перші спотові біржові фонди біткойнів для стимулювання прихильників криптовалюти.

Економічна правда