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Для українських виробників молочних продуктів відкрився ще один ринок

Вівторок, 17 жовтня 2023, 18:12 - Анастасія Жарикова

Держпродспоживслужба у співпраці з МЗС погодила з Міністерством сільського господарства та розвитку села Албаніх форму міжнародного ветеринарного сертифікату для термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Відповідну форма міжнародного сертифікату можна переглянути на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в рубриці "Міжнародне співробітництво", в розділі "Ветеринарія та безпечність", в підрозділі "Сертифікати на експорт з України".

У Службі нагадали, що для того аби здійснювати експорт харчових продуктів, першим кроком є є запит оператора ринку на проведення позапланових заходів ветеринарного контролю у відповідності до вимог країни призначення до:

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  • головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві;
  • міжрегіональних головних управлінь Держпродспоживслужби на державному кордоні за місцем розташування.

Економічна правда

Держпродспоживслужба експорт виробництво продукти
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