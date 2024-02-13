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Почти 100 миллионов из United24 направят на разминирование

Вторник, 13 февраля 2024, 20:50 - Анастасия Дячкина

Более 97 млн грн, поступивших на счет Министерства экономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования в рамках платформы United24, направят на приобретение техники и оборудования для разминирования.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Эти средства распределят между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта на следующие цели:

  • помощь ГССТ с приобретением машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МV-10);
  • приобретение для ГССТ 400 защитных заборов и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования;
  • приобретение для ГСЧС двух седельных тягачей для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования;
  • приобретение для ГСЧС трех бронированных пиротехнических машин легкого типа для перевозки взрывоопасных предметов.

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный также обратился к заявителям с предложением в дальнейшем делать акцент на приобретении оборудования отечественного производства.

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Напомним:

Кабинет Министров готовит проект постановления, который введет упрощенную систему сертификации операторов по разминированию.

война разминирование Минэкономики
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