Почти 100 миллионов из United24 направят на разминирование
Вторник, 13 февраля 2024, 20:50 -
Более 97 млн грн, поступивших на счет Министерства экономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования в рамках платформы United24, направят на приобретение техники и оборудования для разминирования.
Об этом сообщили в Минэкономики.
Эти средства распределят между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта на следующие цели:
- помощь ГССТ с приобретением машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МV-10);
- приобретение для ГССТ 400 защитных заборов и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования;
- приобретение для ГСЧС двух седельных тягачей для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования;
- приобретение для ГСЧС трех бронированных пиротехнических машин легкого типа для перевозки взрывоопасных предметов.
Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный также обратился к заявителям с предложением в дальнейшем делать акцент на приобретении оборудования отечественного производства.
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Напомним:
Кабинет Министров готовит проект постановления, который введет упрощенную систему сертификации операторов по разминированию.
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