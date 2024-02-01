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Кабмин упростит сертификацию операторов по разминированию

Четверг, 1 февраля 2024, 17:53 - Анастасия Дячкина

Кабинет Министров готовит проект постановления, который введет упрощенную систему сертификации операторов по разминированию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по результатам совещания.

"В этом году в государственном бюджете мы впервые заложили 3 млрд грн на программы гуманитарного разминирования. Дал задачу Минэкономики с другими соприкасающимися органами утвердить план приоритетизации разминирования, а также представить постановление, которое урегулирует порядок компенсации сельхозпроизводителям за проведенное разминирование", – отметил Шмигаль.

Он также подчеркнул важность того, чтобы закупки услуг по разминированию были доступны каждому сельхозпроизводителю. Для этого Минэкономики вместе с международными партнерами должны наработать соответствующий механизм, чтобы им могли воспользоваться, в частности малые фермеры.

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Шмигаль добавил, что сейчас правительство готовит проект постановления, который введет упрощенную систему сертификации операторов. Кроме этого, ведется работа над цифровизацией этого процесса.

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Напомним: 

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В течение января в Украине обследовали более 21 тыс га сельхозземель, сертифицировали новых операторов и открыли доступ к государственным стандартам в сфере противоминной деятельности.

Экономическая правда

разминирование война
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Экономическая правда
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