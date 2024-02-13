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В НБУ объяснили уменьшение объемов депозитов впервые за полтора года

Вторник, 13 февраля 2024, 19:33 - Анастасия Дячкина

Главной причиной уменьшения объема гривневых депозитов населения и бизнеса в январе стал сезонный фактор.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский, передает Интерфакс-Украина.

"Во-первых, это сезонность. На декабрь концентрируется достаточно значительный объем выплат на зарплаты и денежное содержание, поэтому за декабрь обычно объем выплат растет. В январе, когда эти средства тратятся, соответственно, они перетекают на счета юридических лиц, и они снижаются", – объяснил руководитель департамента НБУ.

Лепушинский заверил, что оперативная статистика в феврале отражает постепенное увеличение депозитов по запросу и срочных вкладов в гривне.

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"То есть доверие к банковской системе есть, сохраняется и это положительный сигнал", – подчеркнул представитель НБУ.

Напоминаем:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за 2023 год сократилась на 0,8% и составила 37,4% на 1 января.

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Экономическая правда
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