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Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета Украины

Вторник, 13 февраля 2024, 18:12 - Экономическая правда

Первое заседание промышленно-оборонного комитета прошло через неделю после создания комитета 

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Промышленно-оборонный комитет создали 9 февраля, для того, чтобы "вывести оборонно-промышленный комплекс на новый уровень".

В его состав планировали привлечь производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.

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После первого заседания комитета, премьер не предоставлял деталей, но отметил, что был принят ряд решений для синхронизации деятельности между участниками комитета.

"Прежде всего речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов различных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств. Есть большие сдвиги, а новейшие разработки уже меняют ход войны", - отметил Денис Шмыгаль.

Экономическая правда

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Шмыгаль ОПК
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