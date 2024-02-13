Состоялось первое заседание промышленно-оборонного комитета Украины
Первое заседание промышленно-оборонного комитета прошло через неделю после создания комитета
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.
Промышленно-оборонный комитет создали 9 февраля, для того, чтобы "вывести оборонно-промышленный комплекс на новый уровень".
В его состав планировали привлечь производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.
После первого заседания комитета, премьер не предоставлял деталей, но отметил, что был принят ряд решений для синхронизации деятельности между участниками комитета.
"Прежде всего речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов различных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств. Есть большие сдвиги, а новейшие разработки уже меняют ход войны", - отметил Денис Шмыгаль.
Экономическая правда