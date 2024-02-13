Доходы бюджета от акцизов за год выросли почти на 20%

В январе государственный бюджет получил 6,6 миллиарда гривен от акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В ГНС отметили, что эта сумма составляет 106,5% показателя доходов, доведенного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 400 млн грн), и на 1,1 млрд грн, или 19,7% превышает поступления января прошлого года.

Выполнение показателей было достигнуто за счет дополнительных поступлений акцизного налога, а именно:

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по ввезенным табачным изделиям - на 1,2 млрд грн (162,6% от доказанного задания - 1,9 млрд грн);

по произведенной в Украине электрической энергии - в сумме 0,44 млн грн (187,2% от доведенного задания - 0,5 млрд грн);

по произведенной в Украине ликеро-водочной и винодельческой продукции - на 0,2 млрд грн (130,4 % от доведенного задания - 0,6 млрд гривен).

Напоминаем:

В январе 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 111,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 7 % больше, чем в январе прошлого года.