У січні до загального фонду бюджету надійшло понад 111 мільярдів

У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 7 % більше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

У міністерстві зазначають, що за підсумками першого місяця 2014 року надходження платежів від Державної податкової служби, становили 60,2 млрд грн, що на 24,4 млрд грн більше, ніж роком раніше, в тому числі:

34,6 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 44,4 млрд, відшкодовано – 9,8 млрд грн);

12,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

8,0 млрд грн – акцизний податок;

3,5 млрд грн – рентна плата;

1,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств.

Від Держмитслужби надійшло 47,3 млрд грн (+ 20,7 млрд грн до січня 2023 року).

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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 120,9% (+ 19,3 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба - 112,4 % (+ 6,6 млрд грн);

Державна митна служба – 130,2 % (+ 11 млрд грн).

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 147,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів". – повідомили у мінфіні.

Додається, що близько 31,3 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

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Нагадаємо:

Загалом у 2023 році до бюджету України надійшло близько 1,66 трильйона гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Близько 125 мільярдів гривень із цієї суми надійшли у грудні.