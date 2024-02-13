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Укр / Рус

Топливо на АЗС продолжает дорожать

Вторник, 13 февраля 2024, 15:56 - Анастасия Жарикова

13 февраля сети АЗС среднего и низшего ценового диапазона продолжили повышать розничные цены на топливо - средняя цена на бензин марки А-95 и ДТ выросла на 6 и 7 копеек за литр соответственно

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.д.), которая насчитывает около 950 АЗС, повысила цены на бензин А-95 и ДТ на 50 и 45 коп./л, до 49,01 и 49,22 грн/л соответственно.

На станциях сети KLO все виды топлива подорожали на 30 коп./л: бензин А-95 - до 51,99 грн/л, А-95+ - до 53,39 грн/л и дизтопливо - до 52,39 грн/л.

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Также цены повысили сети "БРСМ-Нафта", Prime, Mango и "Фактор" ( на 7-50 коп./л).

С 12 по 13 февраля средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного топлива - на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.

А-95

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А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

49,01

0,50

51,50

0,00

49,22

0,45

Укрнафта

48,40

0,00

50,40

0,00

49,90

0,00

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,03

0,00

52,99

0,00

51,18

0,00

Shell

53,85

0,00

57,49

0,00

53,99

0,00

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,06

0,00

    

47,85

0,07

KLO

51,99

0,30

53,39

0,30

52,39

0,30

U.GO

49,60

0,00

52,55

0,00

49,60

0,00

Автотранс

50,98

0,00

    

50,98

0,00

BVS

50,99

0,00

52,99

0,00

50,99

0,00

Chipo

50,02

0,00

    

49,85

0,00

Авантаж 7

47,95

0,00

    

47,95

0,00

Prime

49,00

0,00

    

50,40

0,50

Укр-Петроль

48,00

0,00

    

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

    

50,99

0,00

Mango

50,09

0,48

    

50,04

0,56

Ovis

51,50

0,00

54,90

0,00

51,50

0,00

VST

50,40

0,00

    

49,70

0,00

Marshal

49,00

0,00

    

48,00

0,00

Маркет

47,49

0,00

    

47,49

0,00

Олас

48,49

0,00

    

48,49

0,00

VostokGaz

48,49

0,00

    

49,99

0,00

Neftek

52,99

0,00

55,49

0,00

52,99

0,00

Кворум

48,98

0,00

    

48,98

0,00

ZOG

50,50

0,00

    

49,50

0,00

Катрал

50,59

0,00

    

49,99

0,00

Green Wave

50,00

0,00

    

48,80

0,00

RLS

47,90

0,00

51,50

0,00

47,30

0,00

Фактор

48,50

0,00

    

46,50

0,30

Середня ціна в Україні

50,91

0,06

54,30

0,00

51,14

0,07

Напоминаем:

С 5 по 12 февраля сети среднего и низшего ценового диапазона начали повышать розничные цены на топливо. Впрочем, из-за конкуренции и низкого спроса большая часть АЗС воздержалась от пересмотра цен.

топливо АЗС цены
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