Топливо на АЗС продолжает дорожать

13 февраля сети АЗС среднего и низшего ценового диапазона продолжили повышать розничные цены на топливо - средняя цена на бензин марки А-95 и ДТ выросла на 6 и 7 копеек за литр соответственно

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.д.), которая насчитывает около 950 АЗС, повысила цены на бензин А-95 и ДТ на 50 и 45 коп./л, до 49,01 и 49,22 грн/л соответственно.

На станциях сети KLO все виды топлива подорожали на 30 коп./л: бензин А-95 - до 51,99 грн/л, А-95+ - до 53,39 грн/л и дизтопливо - до 52,39 грн/л.

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Также цены повысили сети "БРСМ-Нафта", Prime, Mango и "Фактор" ( на 7-50 коп./л).

С 12 по 13 февраля средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного топлива - на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.

А-95 Реклама: А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 WOG 54,99 0,00 56,99 0,00 54,99 0,00 Авіас 49,01 0,50 51,50 0,00 49,22 0,45 Укрнафта 48,40 0,00 50,40 0,00 49,90 0,00 UPG 50,60 0,00 52,60 0,00 50,70 0,00 AMIC 51,03 0,00 52,99 0,00 51,18 0,00 Shell 53,85 0,00 57,49 0,00 53,99 0,00 SOCAR 56,99 0,00 58,99 0,00 55,99 0,00 БРСМ-Нафта 48,06 0,00 47,85 0,07 KLO 51,99 0,30 53,39 0,30 52,39 0,30 U.GO 49,60 0,00 52,55 0,00 49,60 0,00 Автотранс 50,98 0,00 50,98 0,00 BVS 50,99 0,00 52,99 0,00 50,99 0,00 Chipo 50,02 0,00 49,85 0,00 Авантаж 7 47,95 0,00 47,95 0,00 Prime 49,00 0,00 50,40 0,50 Укр-Петроль 48,00 0,00 49,00 0,00 Рур груп 50,99 0,00 50,99 0,00 Mango 50,09 0,48 50,04 0,56 Ovis 51,50 0,00 54,90 0,00 51,50 0,00 VST 50,40 0,00 49,70 0,00 Marshal 49,00 0,00 48,00 0,00 Маркет 47,49 0,00 47,49 0,00 Олас 48,49 0,00 48,49 0,00 VostokGaz 48,49 0,00 49,99 0,00 Neftek 52,99 0,00 55,49 0,00 52,99 0,00 Кворум 48,98 0,00 48,98 0,00 ZOG 50,50 0,00 49,50 0,00 Катрал 50,59 0,00 49,99 0,00 Green Wave 50,00 0,00 48,80 0,00 RLS 47,90 0,00 51,50 0,00 47,30 0,00 Фактор 48,50 0,00 46,50 0,30 Середня ціна в Україні 50,91 0,06 54,30 0,00 51,14 0,07

Напоминаем:

С 5 по 12 февраля сети среднего и низшего ценового диапазона начали повышать розничные цены на топливо. Впрочем, из-за конкуренции и низкого спроса большая часть АЗС воздержалась от пересмотра цен.