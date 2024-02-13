УДП построило вторую крупнотоннажную баржу из старых лихтерных судов

Минвосстановления

Украинское дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную SLG-баржу с использованием старых лихтерных судов - малых сорокаметровых барж.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В министерстве пояснили, что для строительства баржи тоннажностью 2200 т. используют сорокаметровые лихтерные баржи, которые ранее из-за экономической нецелесообразности простаивали или использовались не по назначению. Полноценная SLG-баржа строится по принципу конструктора: происходит стыковка двух лихтеров с помощью вставки, вырезаемой из третьего судна.

В 2023 году УДП впервые за долгое время начала строительство несамоходного флота. На балансе предприятия осталось более 80 лихтеров, часть из которых сдается в аренду в качестве так называемых "проставок" между судами и причалом, но большинство гниет, но на них тратятся средства на якорный сбор, аварийные ремонты и тому подобное.

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"Использование лихтеров в качестве доноров для создания новых SLG-судов дает нам возможность даже во время войны системно обновлять речной флот. При этом себестоимость производства барж SLG значительно ниже, чем строительство судна с нуля. Все работы по строительству новых барж происходят в Украине.

Это создает новые рабочие места и положительно влияет как на экономику региона, так и в целом на развитие отрасли внутренних водных путей. Это важно также для обеспечения логистики и экспорта зерна", - отметил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Грузоподъемность обновленной SLG-баржи составляет 2200 тонн, длина - 76,5 метра, осадка - 3,1 метра.

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Напоминаем:

Украина совместно с Австрией будет модернизировать суда Украинского Дунайского пароходства (УДП), первое судно типа "Капитан Антипов" уже готовится к отправке за границу.