В Україні модернізують річковий флот Дунайського пароплавства 

фото: Мінвідновлення

Україні спільно з Австрією модернізуватиме судна Українського Дунайського пароплавства (УДП), перше судно типу "Капітан Антіпов" вже готується до відправки за кордон.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

Зазначається, що підготовчі роботи на суднах, призначених до модернізації, проведуть в Україні на заводі УДП, а заміна двигунів відбудеться в Австрії.

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Реклама:

"Минулого року у Лондоні підписали угоду з IFC, спрямовану на залучення інвестицій для цих потреб. На сьогодні маємо підписаний договір з австрійською компанією ÖSWAG на виконання робіт з модернізації перших п’яти суден цієї серії. ÖSWAG має величезний досвід модернізації старого дунайського флоту – як вантажного, так і пасажирського", – заявив Кубраков.

В міністерстві прогнозують, що економічний ефект від модернізації одного судна на рік становитиме понад 800 тисяч євро і 20-25% палива. Також завдяки цьому буде можливо забезпечити скорочення простоїв в ремонті та витрат на пошук та купівлю запчастин.

Крім того, в рамках договору законтрактовані японські двигуни Mitsibishi, які можуть обслуговуватись в Україні завдяки наявності сертифікованих компаній. Вже у квітні їх мають поставити на завод ÖSWAG.

Реклама:

Додається, що стратегічна задача – модернізувати увесь тяговий флот УДП, який на сьогодні налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 в резерві).

Нагадаємо:

НАБУ і САП спільно із Службою безпеки України (СБУ) повідомили про підозру шести особам, яким інкримінують крадіжку 32 державних барж ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на понад 80 млн грн у 2017-2018 роках.

Економічна правда.