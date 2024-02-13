Россия закупает Starlink для нужд армии в арабских странах - ГУР

Россия закупает терминалы спутникового интернета Starlink компании Spase X Илона Маска в арабских странах.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МОУ.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор россия закупает средства связи, в том числе и терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", - говорится в сообщении.

Разведка указывает, что в свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

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В нем один из оккупантов рассказывает, что арабы привозят все: провода, вайфай, роутер, а стоимость закупки одного терминала Starlink составляет 200 тысяч рублей (около 2200 долларов).

Напоминаем:

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Россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях.

В ГУР Минобороны Украины 11 в воскресенье февраля подтвердили использование россиянами Starlink и сообщали, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.

Россияне заявили, что не используют Starlink в боевых действиях, ведь система не сертифицирована в РФ.