Чистая прибыль банков в 2023 году увеличилась почти вчетверо - НБУ

В 2023 году платежеспособные украинские банки по предварительным данным получили 86,5 миллиарда гривен чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это почти вчетверо выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения", - констатирует регулятор.

Операционные доходы банков выросли умеренно: операционный доход за год вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, чистая операционная прибыль до отчислений в резервы - на 19%.

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В Нацбанке отметили, что двигателем роста доходов сектора остается увеличение процентных доходов как от высоколиквидных активов, так и кредитования.

"Главным фактором значительной разницы доходности, если сравнить с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций, которые за год сократились на 86%", - добавили в НБУ.

Всего с начала большой войны банки сформировали резервы в размере 133 млрд грн, из которых в 2023 году - только 17 млрд грн. В декабре 2023 года согласно изменениям в законодательство банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке - 50%. Рентабельность капитала банковского сектора на 1 января 2024 года составила 31,6%. Год назад этот показатель составлял 9,7%.

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Напоминаем:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за 2023 год сократилась на 0,8% и составила 37,4% на 1 января.