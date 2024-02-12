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Энергетики запитали более 40 тысяч потребителей в Павлограде

Понедельник, 12 февраля 2024, 20:50 - Экономическая правда

Энергетикам удалось возобновить электроснабжение более 40 тысяч абонентов в Павлограде и близлежащих районах, которые были обесточены в результате ночной атаки вражескими дронами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"После разрешения военных ночью было подключено 24 тысячи потребителей, оперативно заживлено по резервным схемам семь шахт и объекты промышленности, которые тоже были обесточены в результате атаки. Днем энергетики подключили около 17 тысяч обесточенных абонентов", - говорится в сообщении.

Работы по устранению последствий атаки все еще ведутся. На 19:00 без электроснабжения остается еще около 12 тысяч потребителей.

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Напомним:

В понедельник в результате вражеской атаки отключилась подстанция 330 кВ "Укрэнерго" в Павлограде на Днепропетровщине. Без света остались более 53 тыс. бытовых потребителей в самом Павлограде и прилегающих районах, а также промышленность – завод и семь шахт.

Экономическая правда

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энергетика электроэнергия
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