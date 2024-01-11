Американский регулятор утвердил первые спотовые биткоин-ETF: как отрегулировали криптовалюты

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды биткойнов для стимулирования сторонников криптовалюты.

Об этом сообщает Financial Times.

Американский регулятор ценных бумаг предоставил разрешение спонсорам 11 ETF, начиная от признанных игроков, таких как Fidelity и Invesco, и заканчивая новичками, ориентированными на цифровые технологии, включая Grayscale и Ark Invest.

Ожидается, что первые фонды, которые торгуются на биржах, как акции, и пользуются особым налоговым режимом в США, начнут торговать уже утром 11 января.

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"Хотя спотовые биткойн-ETF были доступны на других рынках, ожидается, что одобрение в США откроет новую эру для самого популярного и ликвидного криптотокена. Американские институциональные и розничные инвесторы теперь смогут получить прямой доступ к монетам через регулируемый продукт, без рисков покупки на нерегулируемых биржах или более высоких затрат, связанных с ETF, которые инвестируют во фьючерсы на биткойны", - пишет издание.

Цена биткойна на короткое время поднялась до 47 000 долларов после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Крупнейшая криптовалюта была стабильной на уровне 46 060 долларов США по состоянию на 7:48 по Гринвичу 11 января после предыдущего подъема

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Bloomberg пишет, что некоторые считают решение SEC знаковым шагом, который расширяет базу инвесторов для цифровых активов. Цена биткойна уже подскочила более 160% за последние 12 месяцев в ожидании ETF, а также ослабления монетарной политики.

Другие основные криптовалюты были неоднозначными. Эфир, второй по величине токен, отличался ростом на 9% за последние 24 часа до 2587 долларов США благодаря ожиданию, что он будет в центре внимания следующей волны спотовых криптопродуктов ETF в США.

Напоминаем:

Вечером 9 января неизвестные взломали аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соцсети Х и выложили фейковое сообщение об одобрении биржевых фондов для биткойна.

Цена биткойна подскочила примерно до 48 тыс долларов, а через минуту упала ниже 45 тыс долларов. Последний раз он снизился на 3,15% до 45 513 долларов после того, как SEC удалила и опровергла информацию.