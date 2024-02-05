"Укрнафта" начала строить первую из 30 запланированных на год скважин

фото: скриншот с видео корецкого

"Укрнафта" начала готовить площадку новой наклонно-направленной скважины на северо-востоке страны проектной глубиной 3314 м.

Об этом сообщил в Facebook директор компании Сергей Корецкий.

По его словам, бурение запланировано с целью разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и дальнейшей его эксплуатации.

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"Сооружать скважину будет подразделение компании - "Укрнафта Бурение" - с помощью собственного бурового станка ZJ-40, грузоподъемностью 225 тонн.

Сейчас буровой станок, которым работали на предыдущем объекте компании, перевозят на площадку, бурение начнется в ближайшее время", - рассказал Корецкий.

По его словам, прогнозный начальный дебит нефти - 26,5 тонн в сутки.

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Глава "Укрнафты" добавил, что это первая из 30 скважин, которые компания планирует начать бурить с привлечением собственного бурового оборудования в 2024 году.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" запустило в работу новую скважину на востоке Украины с начальным дебитом 51,4 тонны в сутки.

Экономическая правда