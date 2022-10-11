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У Росії внесли Meta до переліку терористів та екстремістів

Вівторок, 11 жовтня 2022, 14:37 - Олексій Павлиш

Росфінмніторинг вніс американську компанія Meta (материнська компанія Facebook) до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

Про це пише Meduza.

Крім Meta, до реєстру включили рух "Весна" - визнати його екстремістським вимагала прокуратура Петербурга.

У березні Тверський суд Москви оголосив Meta "екстремістською організацією" та заборонив її діяльність у Росії.

Раніше техгігант Meta дозволив користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських солдатів на їхнього тлі вторгнення в Україну.

Рух "Весна" виступає проти війни і за зміну влади. Після початку мобілізації в РФ активісти закликали виходити на акції протесту.

Економічна правда

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