У Росії внесли Meta до переліку терористів та екстремістів
Вівторок, 11 жовтня 2022, 14:37 -
Росфінмніторинг вніс американську компанія Meta (материнська компанія Facebook) до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.
Про це пише Meduza.
Крім Meta, до реєстру включили рух "Весна" - визнати його екстремістським вимагала прокуратура Петербурга.
У березні Тверський суд Москви оголосив Meta "екстремістською організацією" та заборонив її діяльність у Росії.
Раніше техгігант Meta дозволив користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських солдатів на їхнього тлі вторгнення в Україну.
Рух "Весна" виступає проти війни і за зміну влади. Після початку мобілізації в РФ активісти закликали виходити на акції протесту.
Економічна правда
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