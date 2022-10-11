У Росії внесли Meta до переліку терористів та екстремістів

Росфінмніторинг вніс американську компанія Meta (материнська компанія Facebook) до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

Про це пише Meduza.

Крім Meta, до реєстру включили рух "Весна" - визнати його екстремістським вимагала прокуратура Петербурга.

У березні Тверський суд Москви оголосив Meta "екстремістською організацією" та заборонив її діяльність у Росії.

Раніше техгігант Meta дозволив користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських солдатів на їхнього тлі вторгнення в Україну.

Рух "Весна" виступає проти війни і за зміну влади. Після початку мобілізації в РФ активісти закликали виходити на акції протесту.

Економічна правда