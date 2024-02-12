Xiaomi заявила, что проверки китайских компаний в Индии беспокоят поставщиков
Xiaomi в коммуникации с властями Индии заявила что китайские компании беспокоят проверки бизнеса, которые были вызваны геополитическими неурядицами между странами.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство информационных технологий Индии направило запрос в компанию Xiaomi, чтобы узнать, какие направления помогут стране развивать сектор производства компонентов.
Xiaomi имеет наибольшую долю на индийском рынке смартфонов (около 18%).
В ответ на запрос, китайская компания сообщила индийскому правительству, что пристальная проверка китайских компаний заставила поставщиков компонентов для смартфонов с осторожностью относиться к открытию операций в Индии.
Как известно, Индия усилила контроль над китайским бизнесом после того, как в 2020 году во время пограничного столкновения между двумя странами погибло по меньшей мере 20 индийских солдат и четверо - китайских.
Эта проверка нарушила инвестиционные планы крупных китайских компаний и вызвала неоднократные недовольства со стороны самого Китая.
Хотя китайские компании, работающие в Индии, сдержанно высказываются об этой проверке, письмо Xiaomi свидетельствует о том, что они продолжают бороться в Индии, особенно в секторе смартфонов, где многие критически важные компоненты поступают от китайских поставщиков.
В письме Xiaomi говорится о проблемах, связанных с соблюдением законодательства и визовыми вопросами, но не уточняется, какие именно. В письме сказано, что "правительство должно решить эти проблемы и работать над укреплением доверия среди иностранных поставщиков комплектующих, поощряя их к созданию производственных мощностей в Индии".
Напомним:
Индия снижает налоги на импорт компонентов мобильных устройств, чтобы стимулировать производство смартфонов. Транснациональные компании все чаще рассматривают страну как глобальную производственную базу.