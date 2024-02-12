Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине - глава МЭА

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Председатель Международного энергетического агентства Фатих Бирол отметил, что на фоне войны в Украине мировые страны поняли важность ядерной и возобновляемой энергетики.

Об этом он сказал в интервью DPA.

"После вторжения России в Украину многие страны поняли важность ядерной энергетики вместе с возобновляемыми источниками энергии, собственным производством электроэнергии", - сказал Фатих Бирол.

По его словам, в противовес ядерной энергетике стоит энергетическая зависимость, или выбросы. Он также критикует решение Германии поэтапно отказываться от ядерной энергетики.

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При этом, отметив, что существуют также проблемы с хранением ядерных отходов, но она может быть решена и не является причиной отказываться от ядерной энергетики.

Напомним:

Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.

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