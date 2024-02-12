Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине - глава МЭА
Председатель Международного энергетического агентства Фатих Бирол отметил, что на фоне войны в Украине мировые страны поняли важность ядерной и возобновляемой энергетики.
Об этом он сказал в интервью DPA.
"После вторжения России в Украину многие страны поняли важность ядерной энергетики вместе с возобновляемыми источниками энергии, собственным производством электроэнергии", - сказал Фатих Бирол.
По его словам, в противовес ядерной энергетике стоит энергетическая зависимость, или выбросы. Он также критикует решение Германии поэтапно отказываться от ядерной энергетики.
При этом, отметив, что существуют также проблемы с хранением ядерных отходов, но она может быть решена и не является причиной отказываться от ядерной энергетики.
Напомним:
Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.