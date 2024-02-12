Все разделы
Укр / Рус

В Саудовской Аравии уменьшают темпы расширения нефтяных мощностей

Понедельник, 12 февраля 2024, 14:27 - Экономическая правда
 
Getty images

Правительство Саудовской Аравии приказало государственной нефтяной компании Aramco остановить план расширения нефтяных мощностей из-за планов по энергетическому переходу.

Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что мы отложили эту инвестицию просто потому, что мы переходим", - сказал принц Абдулазиз бин Салман на конференции по нефтяным технологиям IPTC в Дхаране.

Представители власти отмечают, что Aramco имеет множество других инвестиций в нефть, газ, нефтехимию и возобновляемые источники энергии.

Реклама:

Саудовская Аравия заявила, что имеет целью достичь нулевого уровня выбросов к 2060 году, а Aramco заявляет, что хочет достичь нулевого уровня выбросов от собственной деятельности к 2050 году.

Согласно договоренностям между Организацией стран-экспортеров нефти и союзниками во главе с Россией (ОПЕК+), добыча нефти в Саудовской Аравии примерно на 3 миллиона баррелей в сутки ниже максимальной устойчивой мощности в 12 миллионов баррелей в сутки, что делает страну крупнейшим в мире владельцем резервных мощностей.

Принц Абдулазиз заявил, что королевство имеет "огромную подушку" запасных нефтяных мощностей на случай серьезных перебоев в мировых поставках, вызванных конфликтами или стихийными бедствиями.

Реклама:

Генеральный директор Aramco Амин Нассер, выступая на том же мероприятии, заявил, что ожидает роста спроса на нефть до 104 млн баррелей в сутки в этом году и до 105 млн баррелей в сутки в 2025 году.

Напомним:

Цены на нефть упали в начале торгов 12 февраля после того, как Израиль заявил, что завершил серию ударов по южной части Газы, что уменьшает беспокойство относительно поставок с Ближнего Востока.

В январе Саудовская Аравия сообщила, что она снизит ключевые цены на нефть для покупателей во всех регионах, включая свой основной азиатский рынок, на фоне продолжающейся слабости рынка.

Саудовская Аравия нефть ОПЕК энергетика
Реклама:
Материалы по теме
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco 18 января 2024, 09:25
Цены на нефть снижаются после подъема накануне 8 января 2024, 09:34
Саудовская Аравия снизила цену своей нефти 7 января 2024, 15:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте