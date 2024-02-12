В Саудовской Аравии уменьшают темпы расширения нефтяных мощностей

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Правительство Саудовской Аравии приказало государственной нефтяной компании Aramco остановить план расширения нефтяных мощностей из-за планов по энергетическому переходу.

Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, что мы отложили эту инвестицию просто потому, что мы переходим", - сказал принц Абдулазиз бин Салман на конференции по нефтяным технологиям IPTC в Дхаране.

Представители власти отмечают, что Aramco имеет множество других инвестиций в нефть, газ, нефтехимию и возобновляемые источники энергии.

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Саудовская Аравия заявила, что имеет целью достичь нулевого уровня выбросов к 2060 году, а Aramco заявляет, что хочет достичь нулевого уровня выбросов от собственной деятельности к 2050 году.

Согласно договоренностям между Организацией стран-экспортеров нефти и союзниками во главе с Россией (ОПЕК+), добыча нефти в Саудовской Аравии примерно на 3 миллиона баррелей в сутки ниже максимальной устойчивой мощности в 12 миллионов баррелей в сутки, что делает страну крупнейшим в мире владельцем резервных мощностей.

Принц Абдулазиз заявил, что королевство имеет "огромную подушку" запасных нефтяных мощностей на случай серьезных перебоев в мировых поставках, вызванных конфликтами или стихийными бедствиями.

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Генеральный директор Aramco Амин Нассер, выступая на том же мероприятии, заявил, что ожидает роста спроса на нефть до 104 млн баррелей в сутки в этом году и до 105 млн баррелей в сутки в 2025 году.

Напомним:

Цены на нефть упали в начале торгов 12 февраля после того, как Израиль заявил, что завершил серию ударов по южной части Газы, что уменьшает беспокойство относительно поставок с Ближнего Востока.

В январе Саудовская Аравия сообщила, что она снизит ключевые цены на нефть для покупателей во всех регионах, включая свой основной азиатский рынок, на фоне продолжающейся слабости рынка.