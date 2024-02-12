Нафта подешевшала після заяв Ізраїлю про завершення ударів по Газі
Ціни на нафту впали на початку торгів 12 лютого після того, як Ізраїль заявив, що завершив серію ударів по південній частині Гази, що зменшує занепокоєння щодо поставок з Близького Сходу.
Про це пише Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,29 дол до 81,9 дол за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 0,28 дол до 76,56 дол за барель.
Зазначається, що геополітичні ризики, включаючи побоювання розширення ізраїльсько-палестинського конфлікту в регіоні і потенційні перебої з постачанням нафти на Близькому Сході, підштовхнули ціни на нафту вгору приблизно на 6% минулого тижня.
Ізраїльські військові 12 лютого заявили, що провели "серію ударів" по південній частині Гази через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив пропозицію про припинення вогню від ХАМАСу.
"Перебої з логістикою в Червоному морі залишаються в центрі уваги інвесторів. Агентство морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO) повідомило, що отримало повідомлення про обстріл корабля двома ракетами на південь від єменського міста Аль-Муха", – повідомляє видання.
Додається, що пов'язані з Іраном бойовики-хусити в Ємені, які контролюють найбільш густонаселені регіони країни, з середини листопада неодноразово запускали безпілотники і випускали ракети по комерційних суднах. Вони заявляють, що ці атаки є відповіддю на військові дії Ізраїлю в Газі.
Економічна правда.