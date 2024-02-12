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Нафта подешевшала після заяв Ізраїлю про завершення ударів по Газі

Понеділок, 12 лютого 2024, 12:44 - Ігор Пилипів
 
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Ціни на нафту впали на початку торгів 12 лютого після того, як Ізраїль заявив, що завершив серію ударів по південній частині Гази, що зменшує занепокоєння щодо поставок з Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,29 дол до 81,9 дол за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 0,28 дол до 76,56 дол за барель.

Зазначається, що геополітичні ризики, включаючи побоювання розширення ізраїльсько-палестинського конфлікту в регіоні і потенційні перебої з постачанням нафти на Близькому Сході, підштовхнули ціни на нафту вгору приблизно на 6% минулого тижня.

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Ізраїльські військові 12 лютого заявили, що провели "серію ударів" по південній частині Гази через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив пропозицію про припинення вогню від ХАМАСу.

"Перебої з логістикою в Червоному морі залишаються в центрі уваги інвесторів. Агентство морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO) повідомило, що отримало повідомлення про обстріл корабля двома ракетами на південь від єменського міста Аль-Муха", – повідомляє видання. 

Додається, що пов'язані з Іраном бойовики-хусити в Ємені, які контролюють найбільш густонаселені регіони країни, з середини листопада неодноразово запускали безпілотники і випускали ракети по комерційних суднах. Вони заявляють, що ці атаки є відповіддю на військові дії Ізраїлю в Газі. 

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Економічна правда.

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