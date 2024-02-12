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В Киев прибыли представители МВФ перед третьим пересмотром программы EFF

Понедельник, 12 февраля 2024, 10:36 - Игорь Пилипив

Представители Международного валютного фонда (МВФ) с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

"Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики власти Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины", - отметил Степанян.

По его словам, команда МВФ 13 февраля также будет участвовать в инаугурационном заседании Руководящего Комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. Во время встречи стороны будут обсуждать приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка МВФ этой важной задачи.

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Добавляется, что после этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет дискуссии с представителями украинской власти в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ.

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Напомним:

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С целью выполнения договоренностей с МВФ, правительство 27 декабря приняло постановление, которым изменило порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки бизнеса.

МВФ экономика финансы
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