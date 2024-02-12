Google выделит 25 миллионов евро на образование европейцев в сфере ИИ

Компания Google планирует выделить 25 млн евро для обучения пользователей в Европе пользоваться искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщает Reuters.

В Google заявили, что открыли прием заявок для социальных предприятий и некоммерческих организаций, которые могут помочь охватить тех, кто, скорее всего, получит пользу от обучения.

Компания также проведет серию обучений для поддержки компаний, которые используют ИИ для масштабирования своего бизнеса. Кроме того, Google расширил свои бесплатные онлайн-курсы по ИИ до 18 языков.

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"Исследования показывают, что преимущества искусственного интеллекта могут усилить существующее неравенство, особенно в сфере экономической безопасности и занятости. Новая программа поможет людям по всей Европе развивать свои знания, навыки и уверенность в сфере ИИ, гарантируя, что никто не останется позади", - сказал Адриан Браун, исполнительный директор Центра общественного влияния, который руководит некоммерческой программой вместе с Google.

Напомним:

Корпорация Google объявила, что переименовала свой чат-бот Bard в честь нового ИИ, лежащего в его основе, под названием Gemini, а также запустила платную подписку.

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