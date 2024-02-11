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Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе

Воскресенье, 11 февраля 2024, 17:15 - Экономическая правда
 
Новый пункт пропуска "Нижанковичі – Мальховичі"
Максим Козицький

Международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" планируют пустить в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев.

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Строительство пункта пропуска начали в 2021 году.

"Сегодня с новоназначенной руководительницей Подкарпатского воеводства госпожой Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска. Сейчас он уже на завершающем этапе", - отметил председатель Облгосадминистрации.

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В обладминистрации также отметили, что рассматривают дополнение пунктов пропусков дополнительным железнодорожным сообщением и пешеходным.

Кроме этого, рассматривали вопрос о создании пункта пропуска "Лопушанка - Михновец", который улучшит сообщение между Польшей и Украиной, разгрузит другие пункты пропуска, будет способствовать сотрудничеству людей, которые живут в приграничных городах и селах и развитию туризма.

К этому вопросу обещают вернуться позже.

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Напомним:

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пошлина Польша экспорт транспорт
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