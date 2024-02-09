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Ринок електрокарів в Україні: які моделі найчастіше купують українці 

П'ятниця, 9 лютого 2024, 09:25 - Анастасія Дячкіна

У січні український автопарк поповнили понад 3,5 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього січня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.

Про це пише Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". 

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 24% проти 23% у січні 2023 року. 

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 3490 шт. (нових – 840 шт., уживаних – 2650 шт.). З 54 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

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Топ-5 нових електромобілів на ринку у січні 2024 року: 

  • VOLKSWAGEN iD.4 - 286 од.;
  • BYD Song Plus- 83 од.;
  • HONDA eNS1 - 80 од.;
  • TOYOTA bZ4X - 56 од.;
  • NISSAN Ariya - 50 од.

Топ-5 січня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf - 355 од.;
  • TESLA Model 3 - 309 од.;
  • TESLA Model Y - 242 од.;
  • VOLKSWAGEN e-Golf - 178 од.;
  • VOLKSWAGEN iD.4 - 169 од.

Нагадаємо: 

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Відносно січня 2023 року, в Україну було ввезено на 45% більше автомобілів з за кордону.

авто електромобіль Укравтопром
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Економічна правда
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