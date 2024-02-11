За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует - Минэнерго

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Украинская энергосистема сбалансирована и имеет значительный запас резервов. За сутки планируется импорт и экспорт электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Украинская энергосистема сбалансирована, собственной генерации достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. В Резерве находится аж 10 блоков тепловой генерации.

В Министерстве даже не призывают к экономии электроэнергии в пиковые часы.

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На сутки предлагается импорт электроэнергии объемом 1300 МВт ч, а также экспорт объемом 2700 МВт ч.

За сутки также возобновили поставки электроэнергии всем потребителям, которые были обесточены после обстрела в Харькове, а также угледобывающие предприятия Донетчины, которые были обесточены накануне.

Напомним:

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10 февраля из-за обстрелов в Донецкой области была повреждена линия электропередачи, что обесточило подстанцию, которая питала шахту, где находилось 20 человек.