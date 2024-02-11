За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует - Минэнерго
Украинская энергосистема сбалансирована и имеет значительный запас резервов. За сутки планируется импорт и экспорт электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Украинская энергосистема сбалансирована, собственной генерации достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. В Резерве находится аж 10 блоков тепловой генерации.
В Министерстве даже не призывают к экономии электроэнергии в пиковые часы.
На сутки предлагается импорт электроэнергии объемом 1300 МВт ч, а также экспорт объемом 2700 МВт ч.
За сутки также возобновили поставки электроэнергии всем потребителям, которые были обесточены после обстрела в Харькове, а также угледобывающие предприятия Донетчины, которые были обесточены накануне.
Напомним:
10 февраля из-за обстрелов в Донецкой области была повреждена линия электропередачи, что обесточило подстанцию, которая питала шахту, где находилось 20 человек.