Moody's понизила кредитный рейтинг Израиля, впервые в истории

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2 впервые в истории.

Об этом говорится в сообщении Moody's.

"Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1. Moody's также понизило приоритетные необеспеченные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А2 с А1, а также приоритетные необеспеченные рейтинги шельфовых облигаций в иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги программы MTN до A2 с A1. Прогноз "Негативный", - указано в сообщении.

Основной причиной снижения рейтинга отмечают войну с ХАМАС, политические последствия, которые может вызвать эта война, а также удар по финансовой системе страны в результате войны.

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Кроме этого, проблемным вопросом является обозримость завершения конфликта, которая пока непонятна.

Отмечается, что Рейтинг A2 также учитывает давние сильные стороны, включая высокие экономические возможности, что является результатом диверсифицированной, высокодоходной и устойчивой экономики; очень высокую эффективность монетарной политики, недавно проиллюстрированную способностью центрального банка быстро стабилизировать финансовые рынки; крепкий банковский сектор и очень сильную позицию правительства относительно ликвидности и доступа к рынкам.

Эти сильные стороны сдерживаются фискальными и долговыми показателями, которые уже до конфликта были слабее, чем у многих суверенных стран с аналогичным рейтингом.

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Негативный прогноз отражает мнение Moody's, что риски снижения рейтинга остаются на уровне А2.

В издание Haaretz отмечают, что это первое в истории Израиля снижение кредитного рейтинга.

Напомним:

Сеть ресторанов McDonald's сообщила о первом квартальном падении продаж почти за четыре года из-за слабого роста в своем подразделении международного бизнеса и конфликта между Израилем и ХАМАС.