Moody's понизила кредитный рейтинг Израиля, впервые в истории
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2 впервые в истории.
Об этом говорится в сообщении Moody's.
"Moody's Investors Service (Moody's) понизило рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1. Moody's также понизило приоритетные необеспеченные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А2 с А1, а также приоритетные необеспеченные рейтинги шельфовых облигаций в иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги программы MTN до A2 с A1. Прогноз "Негативный", - указано в сообщении.
Основной причиной снижения рейтинга отмечают войну с ХАМАС, политические последствия, которые может вызвать эта война, а также удар по финансовой системе страны в результате войны.
Кроме этого, проблемным вопросом является обозримость завершения конфликта, которая пока непонятна.
Отмечается, что Рейтинг A2 также учитывает давние сильные стороны, включая высокие экономические возможности, что является результатом диверсифицированной, высокодоходной и устойчивой экономики; очень высокую эффективность монетарной политики, недавно проиллюстрированную способностью центрального банка быстро стабилизировать финансовые рынки; крепкий банковский сектор и очень сильную позицию правительства относительно ликвидности и доступа к рынкам.
Эти сильные стороны сдерживаются фискальными и долговыми показателями, которые уже до конфликта были слабее, чем у многих суверенных стран с аналогичным рейтингом.
Негативный прогноз отражает мнение Moody's, что риски снижения рейтинга остаются на уровне А2.
В издание Haaretz отмечают, что это первое в истории Израиля снижение кредитного рейтинга.
Напомним:
Сеть ресторанов McDonald's сообщила о первом квартальном падении продаж почти за четыре года из-за слабого роста в своем подразделении международного бизнеса и конфликта между Израилем и ХАМАС.