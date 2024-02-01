В январе госбюджет получил более 47 миллиардов таможенных платежей

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Украины в январе 2024 года составили 47,3 млрд гривен.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

"Благодаря устойчивости отечественного бизнеса, который, несмотря на тяжелые времена, продолжает свою деятельность и строит планы на будущее, восстановлению полноценного функционирования пунктов пропуска на западной границе и слаженной работе таможенных органов, в январе 2024 года в государственный бюджет Украины перечислено 47,3 млрд грн таможенных платежей" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма на 11 млрд грн или на 30,3% превысила ожидаемые поступления в казну.

Реклама:

Среди основных факторов, положительно повлиявших на состояние наполнения бюджета:

разблокирование пунктов пропуска на западной границе Украины, что способствовало увеличению их пропускной способности (за январь осуществлен пропуск 100 270 транспортных средств, что на 2010 год больше, чем в декабре 2023 года);

сокращение времени таможенного оформления товаров и транспортных средств коммерческого назначения (среднее время в январе составляло 94 мин);

уплата отсроченных таможенных платежей и прочее.

Напомним:

Государственная таможенная служба в ноябре по результатам таможенных оформлений импорта и экспорта товаров перечислила в госбюджет 39,2 млрд грн таможенных и других платежей, или 81% от плана.

Реклама:





