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Таможня в ноябре недовыполнила план поступлений в бюджет на 20%

Четверг, 30 ноября 2023, 20:30 - Анастасия Дячкина

Государственная таможенная служба в ноябре по результатам таможенных оформлений импорта и экспорта товаров перечислит в госбюджет 39,2 млрд грн таможенных и других платежей, или 81% от плана.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Главной причиной падения таможенных платежей он считает блокировку пунктов пропуска на украинско-польской границе.

"Индикативный показатель в 48,5 млрд грн выполнен только на 39,2 млрд грн или на 81%. И учитывая перевыполнение плана в прошлом месяце, недовыполнение в ноябре можно объяснить лишь падением грузооборота на западном участке границы", – написал Гетманцев.

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Напомним:

Блокада польской границы существенно усложнила доставку импортной продукции из Европы, приоритет розничных сетей на украинскую продукцию снизил риски для потребителя, однако повышается риск роста цен на ряд категорий товаров.

таможня Польша финансы бюджет
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Экономическая правда
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