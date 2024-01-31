Гуманитарное разминирование: в январе в Украине обследовали более 20 тысяч га сельхозземель
В течение января в Украине обследовали более 21 тыс га сельхозземель, сертифицировали новых операторов и открыли доступ к государственным стандартам в сфере противоминной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в 2023 году саперы показали хороший результат. Поэтому Минэкономики обновило План мероприятий по разминированию земель сельскохозяйственного назначения, увеличив площади, определенные для первоочередного возвращения в хозяйственную эксплуатацию.
"И уже работая по обновленному плану, ГСЧС, ГССТ и неправительственные операторы обследовали в первый месяц более 21 тысячи гектаров земли. Учитывая, что зима - сложный период для работ по разминированию, имеем неплохие темпы", - рассказала Свириденко.
Больше всего в январе обследовано земель сельхозназначения в Херсонской области - почти 19,7 тыс га. Более 1,1 тыс га обследовано в Николаевской области, около 200 га - в Харьковской.
Кроме этого, по сравнению с концом прошлого года в Украине увеличилось количество сертифицированных операторов противоминной деятельности.
"В декабре прошлого года в Украине было 26 сертифицированных операторов. По состоянию на сейчас имеем уже 29 операторов. Так что наши возможности увеличиваются. Сегодня работаем над тем, чтобы усовершенствовать, цифровизировать и ускорить процессы сертификации", - добавила вице-премьер.
С 29 января Минэкономики открыло бесплатный доступ к государственному стандарту в сфере противоминной деятельности. То есть операторам или компаниям, которые намерены работать в сфере ПМП, отныне не нужно будет платить деньги, чтобы ознакомиться с государственным стандартом
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Экономическая правда