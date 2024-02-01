Украинцы в 2023 году увеличили оплату карточками более чем на 40%

В 2023 году украинцы увеличили покупки и услуги через безналичную оплату через сеть торговых терминалов государственного Приватбанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

За 12 месяцев 2023 года через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы оплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что более 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн).

Кроме этого, количество торговцев, которые принимают карты через терминалы Приватбанка увеличилось на 38% - до 182 тысяч.

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Всего в торговой сети сейчас работают более 288 тысяч терминалов банка, что на 30% больше чем в 2022 году.

Больше всего в прошлом году денег потратили на покупку продуктов питания - более 350 млрд грн, при этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев за год снизилась с 48% до 45%.

Доля расходов с карт на покупку лекарств и товаров для здоровья в 2023 году в потребительской корзине украинца составила 8,5%.

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8,1% от общего объема украинцы тратили на одежду и обувь, 7,2% на товары для дома и 7% на оплату в заведениях общественного питания.

В топ-10 товаров и услуг, за которые больше всего безналично оплачивали украинцы, также попали:

электроника и бытовая техника (5% потребительской корзины);

топливо (4,2%);

расходы на транспорт (1,5%);

отдых (1,4%);

аксессуары (1,2%).

Ежедневно через сеть POS-терминалов ПриватБанка владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок.

Напоминаем:

Государственный ПриватБанк заработал 37,76 млрд грн чистой прибыли в течение 2023 года, что на 7,6 млрд грн превосходит финрезультат 2022 года.