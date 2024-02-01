В Аргентине по материалам ГБР задержали сына российского олигарха

В Аргентине по материалам, которые предоставило ГБР был задержан сын российского олигарха Игоря Чуркина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Игорь Чуркин был владельцем ООО "Львовские автобусные заводы". В 2022 году он взял кредит в госбанке под залог этого бизнеса потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге.

Как отмечается, российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком.

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Подконтрольный олигарху руководитель предприятия, под контролем сына олигарха, подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка.

Гражданину РФ сообщено о подозрении по статье 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, соединенные с обвинением лица в особо тяжком преступлении).

В свою очередь руководитель предприятия, который по требованию россиянина сообщил о заведомо ложном преступлении, был признан судом виновным и получил наказание в виде лишения свободы в течение 2-х лет (с освобождением от основного наказания с испытательным сроком в 1 год).

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Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина в Украину.

Экономическая Правда