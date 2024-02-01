Правительство отложило приватизацию бывшего "Турбоатома" до конца войны

Сейчас Кабинет Министров не рассматривает возможности приватизации АО "Украинские энергетические машины" - предприятия "Турбоатом" и "Электротяжмаш", ранее частично апфилированным с российским олигархом Алексеем Мордашовым.

Об этом рассказал глава Фонда госимущества Виталий Коваль в интервью LIGA.net.

Глава Фонда отметил, что 76% акций АО "Украинские энергетические машины" находятся в управлении Кабинета министров, не в Фонде госимущества.

"Это сейчас стратегическое предприятие, которое работает на энергетику и на критические отрасли", - пояснил Коваль.

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По его словам, что приватизация акционерного общества не планируется до конца войны.

"Насколько мне известно, правительство не рассматривает возможности приватизации АО "Украинские энергетические машины" до завершения военного положения", - отметил Коваль.

"Украинские энергетические машины" были созданы в конце 2021 года путем объединения двух харьковских промышленных гигантов - "Электротяжмаша" и "Турбоатома".

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"Турбоатом" является единственным в Украине производителем турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Крупнейшим миноритарным акционером предприятия (15,34%) был венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент". Еще 5,60% акций ранее принадлежали структурам, аффилированным с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец - Алексей Мордашов).

Напоминаем:

Кабинет Министров своим решением поручил Фонду госимущества обеспечить присоединение АО "Завод "Электротяжмаш" к АО "Турбоатом", в июле ФГИ инициировал собрание акционеров по этому вопросу.