Google станет крупнейшим покупателем электроэнергии из голландских ветровых проектов

Компания Google подписала крупнейшее в истории соглашение о купле-продаже электроэнергии (PPA) с оффшорными ветровыми проектами у побережья Нидерландов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в рамках соглашения Google согласился покупать 478 МВт электроэнергии из двух новых ветроэлектростанций, разработанных консорциумами Crosswind и Ecowende, совместными предприятиями энергетической компании Shell и голландской коммунальной компании Eneco.

Google также объявил о подписании меньших договоров о распределении электроэнергии в Италии, Польше и Бельгии, но не раскрыл никаких финансовых деталей этих соглашений.

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"Разработчики проектов по возобновляемой энергетике все чаще привязывают свои объемы производства электроэнергии к долгосрочным договорам купли-продажи электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность доходов в то время, как корпоративные покупатели стремятся зафиксировать поставки и обеспечить достижение целей по использованию экологически чистой энергии", - говорится в сообщении.

Многие компании с похожими целями сейчас работают на ежегодной основе, согласовывая договоры купли-продажи электроэнергии или сертификаты на возобновляемые источники энергии со своим годовым потреблением электроэнергии.

Добавляется, что Google, однако, стремится соотнести каждый час использованной электроэнергии с часом производства чистой энергии, что, по мнению сторонников этого метода, лучше отражает фактическое использование энергии компаниями.

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Напомним:

Корпорация Google заключила мировое соглашение в судебном процессе о нарушении патентных прав на чипы, которые используются для технологии искусственного интеллекта компании.