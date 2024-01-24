Google врегулював позов на $1,67 мільярда щодо патентів на ШІ-чипи

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Корпорація Google уклала мирову угоду у судовому процесі щодо порушення патентних прав на чипи, які використовуються для технології штучного інтелекту компанії.

Про це пише Reuters.

Мирова угода була досягнута в той самий день, коли мали розпочатися заключні слухання в судовому процесі за позовом компанії Singular Computing, яка вимагала відшкодування збитків у розмірі 1,67 млрд доларів за нібито неправомірне використання Google її інновацій у сфері комп'ютерної обробки даних.

Представники Google і Singular підтвердили угоду, але не надали деталей.

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Речник Google Хосе Кастанеда заявив, що компанія не порушувала патентні права Singular і що вона "рада вирішенню цієї справи".

Компанія Singular, заснована вченим-комп'ютерником з Массачусетсу Джозефом Бейтсом, стверджувала, що Google включила його технологію в процесори, які підтримують функції штучного інтелекту в Google Search, Gmail, Google Translate та інших сервісах Google.

Так, у скарзі Singular від 2019 року йшлося, що Бейтс ділився своїми інноваціями в галузі компʼютерної обробки з Google у період з 2010 по 2014 рік.

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Singular стверджувала, що тензорні процесори Google, які розширюють можливості штучного інтелекту технологічного гіганта, копіюють технологію Бейтса та порушують два патенти.

Еокномічна правда