Курс валют на 1 февраля: гривня резко укрепилась

1 февраля официальный курс гривни резко укрепился к доллару и евро, также укреплением национальной валюты отреагировали курсы в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,57 - 38,17 грн против котировок в 37,37 - 38,18 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,44 - 41,69 грн против курса 41,48 - 41,78 грн за евро накануне.

Реклама:

Официальный курс доллара установили на уровне 37,5627 грн, евро - 40,7067 грн (накануне доллар - 37,8746 грн, евро - 41,0845 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,65 - 38,2 грн (курс на 31 января - 37,75 - 38,3 грн);

Евро - 40,9 - 41,7 грн (курс на 31 января - 41,0 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:

Приватбанк - 37,5 - 38,1 грн;

Ощадбанк - 37,6 - 38,1 грн;

Укрэксимбанк - 37,45 - 38,15 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,17 грн за доллар, в Ощаде - 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,16 грн.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.